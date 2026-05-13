Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione attraverserà le nostre regioni centro-meridionali e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci, temporali e temperature in ulteriore diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è decisamente cambiata rispetto alla giornata di ieri, quando forti venti di Libeccio interessavano gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e le temperature hanno raggiunto i +29°C su alcune località che si affacciano sul versante adriatico: l’ingresso di masse d’aria fresca provenienti dalle regioni settentrionali ha favorito un generale e sensibile calo delle temperature su tutte le regioni, in particolare sul versante adriatico, con valori che sono scesi anche di 12-13 gradi rispetto alla mattinata di ieri – Nelle prossime ore una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà le regioni centro-meridionali e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, dove sono attesi rovesci, manifestazioni temporalesche, più frequenti sul settore tirrenico e lungo la dorsale appenninica, ma non si escludono fenomeni di moderata intensità in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in serata e in nottata ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo masse d’aria fresca di origine nord atlantica e nuove perturbazioni dirette verso le nostre regioni centro-settentrionali dove è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che culminerà nel fine settimana, in particolare nella giornata di sabato, quando la perturbazione si estenderà anche verso le regioni centrali e favorirà anche un nuovo generale calo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano e sull’Alto Aquilano associati a precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della mattinata la nuvolosità più compatta si estenderà anche verso le restanti zone con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, più frequenti sulle zone interne e montuose, ma in estensione anche verso il settore adriatico, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si escludono fenomeni di moderata intensità, specie sulle zone collinari, interne e montuose, ma dal tardo pomeriggio-sera è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni e il miglioramento proseguirà nelle prime ore della mattinata di giovedì, anche se nel pomeriggio-sera la nuvolosità tornerà ad aumentare con possibili fenomeni di instabilità.Temperature: In diminuzione, anche sensibile rispetto alla giornata di ieri.Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose; orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org