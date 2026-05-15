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venerdì, Maggio 15, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione di origine nord atlantica attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e nella giornata di sabato e determinerà una fase di maltempo anche sulle nostre regioni centrali. Atteso miglioramento nella giornata di domenica

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Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a partire dalle prossime ore, raggiungerà dapprima le regioni settentrionali, la Sardegna e il settore tirrenico centro-settentrionale e provocherà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche che si estenderà, nel tardo pomeriggio-sera e nella giornata di sabato, anche sulle nostre regioni centrali, dove sono attesi rovesci e temporali accompagnati da una generale e sensibile diminuzione delle temperature – si apprende dalla nota stampa. La perturbazione è preceduta da un rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che in queste ore continua ad interessare le nostre regioni adriatiche anche se fenomeni di instabilità potranno interessare le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entro il tardo pomeriggio-sera, inoltre, l’aria fredda giungerà sulle nostre regioni centrali e favorirà la formazione di annuvolamenti consistenti associati a precipitazioni anche di moderata intensità, localmente temporalesche che dal Lazio si estenderanno verso le regioni adriatiche – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di sabato, inoltre, la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali e, di conseguenza, entreranno masse d’aria fredda che favoriranno un generale calo delle temperature, anche sensibile sul versante adriatico, e determineranno annuvolamenti associati a precipitazioni, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile generale miglioramento delle condizioni atmosferiche che, tuttavia, alla base dei dati attuali, potrebbe essere ancora una volta temporaneo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti consistenti riguarderanno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone montuose, dove non si escludono precipitazioni sparse – Dal pomeriggio è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, in sconfinamento verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. I fenomeni saranno accompagnati ancora da forti raffiche di vento, con precipitazioni che tenderanno ad intensificarsi in tarda serata-nottata e nella mattinata di sabato e riguarderanno gran parte del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Stazionarie o in temporaneo aumento al mattino, specie sul versante adriatico; in diminuzione sulle zone interne e montuose e, successivamente, sul versante adriatico tra stasera e sabato mattina – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con possibili rinforzi sulle zone montuose e in caso di rovesci temporaleschi – precisa la nota online. Da stasera-notte si disporranno dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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