Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione favorirà un’intensa fase di maltempo con precipitazioni diffuse, localmente intense, nevose fino a quote molto basse su gran parte delle regioni adriatiche

Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha dato origine alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-settentrionali, in ulteriore approfondimento nelle prossime ore e in lento spostamento verso il settore ionico – A causa dell’approfondimento del minimo depressionario, masse d’aria fredda verranno richiamate dai vicini Balcani e dall’Europa orientale, con conseguente intensificazione del maltempo, temperature in diminuzione e venti di Grecale in rinforzo; inoltre, a causa del generale calo delle temperature, tornerà a cadere la neve fino a quote molto basse sulle Marche, sulla nostra regione e sul vicino Molise, intorno ai 200-300 metri anche se, localmente, su Marche e Abruzzo rovesci nevosi potrebbero manifestarsi anche sulle zone pianeggianti, specie in caso di precipitazioni intense – Nella giornata di domenica il maltempo si sposterà anche sulle regioni meridionali, tuttavia venti freddi di Grecale continueranno a mantenere attive condizioni di instabilità anche sulle regioni centrali, con annuvolamenti e rovesci sparsi, nevosi fino a bassa quota, mentre tra lunedì e martedì le nostre regioni potrebbero essere interessate dall’arrivo di un nuovo nucleo di aria fredda proveniente dai vicini Balcani che, se confermato, determinerà un un ulteriore calo delle temperature e fenomeni di instabilità, nevosi fino a quote molto basse o pianeggianti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci sparsi nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in ulteriore intensificazione nelle prossime ore, con nevicate fino a bassa quota, intorno ai 400-600 metri in ulteriore calo in mattinata intorno ai 200-400 metri (oltre i 200 metri nel Teramano, oltre i 400 metri nel Chietino), tuttavia la neve potrebbe scendere fin verso il fondovalle ed interessare anche le aree pianeggianti (occasionalmente anche le aree costiere) in caso di precipitazioni particolarmente intense – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nuvolosità meno compatta sul settore occidentale dove, tuttavia, saranno possibili precipitazioni sparse, più probabili nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, nevose inizialmente al disopra dei 700-800 metri, con quota neve in graduale calo nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Probabili nevicate a L’Aquila, Sulmona, Teramo, Chieti, Guardiagrele, Atessa, Penne, Atri e, localmente anche a quote più basse o pianeggianti, specie in caso di forti precipitazioni – Nella giornata di domenica le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, specie lungo la fascia costiera e collinare, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti associati a precipitazioni, tuttavia le nevicate continueranno a manifestarsi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, mentre forti venti di Grecale interesseranno il settore collinare e costiero con conseguenti mareggiate – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In sensibile diminuzione nelle prossime ore, con valori che si porteranno abbondantemente al disotto delle medie stagionali.

Venti: Moderati o forti dai quadranti nord-orientali, localmente nord-occidentali sulle zone interne e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico –

Mare: Generalmente molto mosso o agitato con mareggiate, attenzione –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

In considerazione del quadro meteorologico esposto, AbruzzoMeteo indica un livello di allerta (L2) meteo pari a “2” (su una scala il cui valore massimo è “3”). L’allerta, pertanto, richiede attenzione per i fenomeni e nelle zone indicate nel presente bollettino

