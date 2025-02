Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà un nuovo peggioramento dapprima sulle zone interne e successivamente, entro la tarda serata, anche sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica che, a partire dalle prossime ore, raggiungerà le nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso le zone appenniniche, con rovesci sparsi localmente di moderata intensità che, localmente, potrebbero estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – La perturbazione si sposterà piuttosto velocemente verso le regioni meridionali, tuttavia dal tardo pomeriggio e nel corso della serata le precipitazioni, localmente di moderata intensità, riguarderanno anche il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, anche se la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prime ore della mattinata di giovedì, con schiarite via via sempre più ampie – si apprende dalla nota stampa. Il miglioramento sarà ancora una volta temporaneo in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che, dalla penisola iberica, sfilerà sulle regioni nord-africane e si spingerà verso il Mediterraneo centrale, favorendo il richiamo di masse d’aria fredda dai vicini Balcani tra venerdì sera e domenica, con conseguente tempo in peggioramento su gran parte delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere ancora confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite temporanee sul versante adriatico, mentre nubi più compatte interesseranno la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro con possibili rovesci sparsi, in estensione verso la Valle Peligna e, occasionalmente, verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, nevosi sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1600 metri – aggiunge la nota pubblicata. Dal tardo pomeriggio e in serata annuvolamenti consistenti interesseranno il Teramano, il Pescarese e il Chietino con piogge sparse, localmente di moderata intensità, in graduale attenuazione nelle prime ore della mattinata di giovedì.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione sulle zone interne e montuose – Venti: Deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e sui rilievi appenninici con possibili rinforzi nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Possibile temporaneo Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Dal tardo pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso in mattinata ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

