Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra oggi e la giornata di mercoledì e sarà accompagnata da forti venti meridionali. Temperature in sensibile diminuzione mercoledì

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, tra oggi e domani, attraverserà la nostra penisola e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un generale ma temporaneo aumento delle temperature soprattutto sul settore adriatico, mentre nella giornata di mercoledì assisteremo ad un sensibile calo termico favorito dall’ingresso di masse d’aria fredda che determineranno anche un moderato peggioramento del tempo sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratterà di una perturbazione piuttosto veloce a cui farà seguito un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da giovedì, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantirà tempo stabile anche nel fine settimana, specie nella giornata di sabato, con temperature in progressivo aumento – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni anche se, dalla tarda mattinata, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci sparsi, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico), localmente anche a carattere temporalesco, specie nel tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. I fenomeni potranno localmente sconfinare ed estendersi verso il settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino – recita il testo pubblicato online. Nelle prime ore della mattinata di mercoledì giungeranno masse d’aria fredda dai quadranti settentrionali e il tempo peggiorerà soprattutto sul versante adriatico e sulla Valle Peligna, con rovesci diffusi, anche temporaleschi, nevosi sui rilievi al disopra 1400-1600 metri, con quota neve in calo entro il pomeriggio-sera intorno ai 900-1000 metri – Migliora dalla serata-nottata –

Temperature: In aumento, anche sensibile sul versante adriatico, tuttavia nella giornata di mercoledì i valori tenderanno a diminuire sensibilmente – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con rinforzi nel corso della giornata, specie sulle zone montuose – Garbino, localmente impetuoso, sul versante adriatico – Da domani i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando –

Mare: Generalmente poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento, specie nella mattinata di mercoledì.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

