Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centrali e favorirà precipitazioni sparse, più probabili sulle zone interne e sul versante tirrenico. Temporaneo miglioramento mercoledì, nuovo peggioramento giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centrali ed ha favorito un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche sul Lazio e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, anche se rovesci sparsi hanno raggiunto il versante adriatico in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nelle prossime ore non si prevedono sostanziali variazioni, la nuvolosità e i fenomeni continueranno ad interessare il Lazio, le zone interne della nostra regione e si estenderanno verso il Molise e la Puglia, tuttavia rovesci a carattere sparso si estenderanno anche verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. La tendenza è verso un graduale ma temporaneo miglioramento in serata-nottata e nella giornata di mercoledì con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’ingresso di correnti atlantiche sul Mediterraneo centro-occidentale, favorirà un nuovo progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà anche le nostre regioni centrali a causa della formazione di un minimo depressionario sulle regioni meridionali, in risalita verso l’Adriatico centro-meridionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla base dei dati attuali torneranno le piogge sul versante adriatico con nevicate sui rilievi appenninici nella giornata di giovedì, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di venerdì, specie sull’Adriatico centro-meridionale, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1600 metri – precisa la nota online. Precipitazioni sparse si estenderanno anche verso il settore adriatico, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono precipitazioni di moderata intensità sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e nel Chietino, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione dei fenomeni in serata e in nottata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata di mercoledì.Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli dai quadranti meridionali sulle zone interne e montuose, deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, con possibili rinforzi nel Teramano – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org