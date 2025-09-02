Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centrali nelle prossime ore e favorirà un nuovo peggioramento che si manifesterà soprattutto sulle zone interne e sul settore tirrenico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una nuova perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito lo sviluppo di forti temporali sulle regioni settentrionali e sulla Toscana ma, nelle prossime ore, si estenderà verso le nostre regioni centrali dove è atteso un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà soprattutto sul settore tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, anche se non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se, tra stanotte e le prime ore della mattinata di mercoledì, saranno possibili residui annuvolamenti sul versante adriatico di Marche e Abruzzo in particolare, dove non si escludono precipitazioni sparse, in miglioramento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, alla base dei dati attuali, tornerà il bel tempo e le temperature risulteranno piuttosto gradevoli anche se, nelle prossime ore, è previsto un ulteriore aumento tra la nostra regione, il Molise e la Puglia, mentre da domani torneranno a diminuire su tutte le regioni e i valori si porteranno nuovamente in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti interesseranno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna con possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco, in intensificazione nel corso della mattinata – Nuvolosità in aumento anche sul versante adriatico con possibili precipitazioni in sconfinamento dalle zone interne, occasionalmente temporalesche, più probabili nel Pescarese e soprattutto nel Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Schiarite sono attese dal tardo pomeriggio-sera, ad iniziare dalla Marsica e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la tarda serata, tuttavia in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì saranno possibili residui addensamenti sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci a carattere sparso ma in miglioramento nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In ulteriore aumento, specie nel Pescarese e nel Chietino, in diminuzione sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Da stasera-notte valori in calo anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali – Sud-orientali sull’Adriatico centrale e localmente lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

