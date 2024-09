Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale calo delle temperature entro la mattinata di domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Un sistema nuvoloso di origine atlantica ha ormai raggiunto le nostre regioni centrali e, nelle prossime ore, si spingerà verso il meridione, accompagnato da venti meridionali che, al momento, mantengono le temperature ancora ben al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Una graduale diminuzione è attesa nelle prossime ore, in particolare nel pomeriggio-sera, specie sulle zone interne, tuttavia dopo il transito della perturbazione masse d’aria fredda scivoleranno dall’Europa centro-orientale verso le nostre regioni adriatiche nelle prime ore della mattinata di domenica e, di conseguenza, il calo termico sarà rilevante per le nostre regioni, con annuvolamenti, rovesci sparsi e possibili manifestazioni temporalesche, in miglioramento dal tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Miglioramento che proseguirà anche nella giornata di lunedì anche se gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, se confermata, si estenderà verso la nostra penisola entro la metà della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) ancora piuttosto sostenuti, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Nel corso della mattinata è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dall’Alto Aquilano, in estensione verso la Marsica, verso la Valle Peligna e l’Alto Sangro con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in probabile sconfinamento verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino nel corso della mattinata e nelle prime ore del pomeriggio – Nel corso della giornata, inoltre, saranno possibili ampie schiarite anche se, nel pomeriggio non si escludono nuovi addensamenti associati a rovesci sparsi, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico – Un temporaneo miglioramento è previsto in serata e in nottata anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani raggiungeranno le nostre regioni adriatiche nella mattinata di domenica e favoriranno annuvolamenti, rovesci sparsi, localmente temporaleschi, venti in rinforzo e temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Migliora dal tardo pomeriggio-sera di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Stazionarie con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali al mattino, specie sul versante adriatico ma la tendenza è verso una graduale diminuzione ad iniziare dalle zone interne e montuose – Un generale calo delle temperature è atteso, inoltre, dalle prime ore della mattinata di domenica, specie sul versante adriatico – Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con Garbino sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Da stasera tenderanno temporaneamente ad attenuarsi e a disporsi dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, mentre nella mattinata di domenica sono attesi venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

