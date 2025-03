Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni nelle prossime ore e nella giornata di domenica corpi nuvolosi continueranno a favorire annuvolamenti e occasionali precipitazioni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, nel corso della mattinata, attraverserà anche le nostre regioni centrali, risultando più attiva sul versante tirrenico e sulle zone appenniniche, dove sono attese precipitazioni localmente di moderata intensità, in sconfinamento verso il settore adriatico ma in miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente permarranno condizioni di variabilità a causa dell’arrivo di correnti atlantiche che favoriranno annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, più probabili sul Lazio, sulle Marche, sull’Umbria e, localmente, sulle zone interne di Abruzzo e Molise, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili schiarite ma con nuovi addensamenti lungo la dorsale appenninica, in perfetto stile primaverile e possibili rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata: si tratta di una situazione nella quale non è possibile prevedere i fenomeni con largo anticipo, tuttavia il tempo risulterà instabile anche nei prossimi giorni, probabilmente anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature in graduale diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento in mattinata ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro con precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, nevose sui rilievi al disopra dei 2000-2200 metri – precisa la nota online. Non si escludono rovesci in sconfinamento verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, tuttavia i fenomeni saranno più probabili sul settore occidentale della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista dal pomeriggio ma la nuvolosità continuerà ad essere presente anche in serata-nottata, con probabili schiarite nella mattinata di domenica, specie sul versante adriatico, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibili rovesci sparsi, mentre dalla serata tempo in peggioramento sulla Marsica e sull’Alto Aquilano con possibili precipitazioni – precisa la nota online. Si tratta di una previsione piuttosto complessa, seguiranno aggiornamenti.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sulle zone interne e montuose dove soffierà l’Ostro, mentre sull’Adriatico centrale è previsto Scirocco in rinforzo – Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org