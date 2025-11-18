Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione di origine atlantica attraverserà le nostre regioni centrali e favorirà un ulteriore peggioramento con precipitazioni in intensificazione e temperature in diminuzione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente peggiorato in queste ultime ore, la perturbazione atlantica ha raggiunto le nostre regioni centrali ed ha provocato un ulteriore aumento della nuvolosità con rovesci sparsi, anche di moderata intensità sul Lazio, sulle zone interne della nostra regione e sul Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte delle nostre regioni centrali e risulteranno localmente intense sul basso Lazio, sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nel Chietino, sul Molise e sulla Puglia garganica – si legge sul sito web ufficiale. La perturbazione in spostamento verso levante, favorirà anche un progressivo ingresso di masse d’aria fredda dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, determinerà un generale calo delle temperature, anche sensibile sul versante adriatico, fino a ieri interessato da correnti di Libeccio (Garbino) che hanno portato le temperature a raggiungere i +24°C/+25°C, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una graduale attenuazione del fenomeni è prevista nel corso della mattinata di mercoledì, tuttavia la nuvolosità continuerà ad interessare le nostre regioni centrali e non si escludono precipitazioni sparse tra il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, prevista da giovedì, che riporterà il maltempo al centro-sud, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, ma si tratta di una tendenza che verrà analizzata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sull’Alto Aquilano, sull’Alto Sangro e nel Chietino, tuttavia nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi su gran parte del territorio regionale e si estenderanno anche verso il Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le precipitazioni, localmente di moderata intensità, proseguiranno per gran parte del pomeriggio-sera e tenderanno ad attenuarsi soltanto in tarda nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì, specie nel Teramano, sull’Alto Aquilano, sulla Valle Peligna e nel Pescarese, mentre residui rovesci si manifesteranno sull’Alto Sangro e nel Chietino, specie al mattino – Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1900-2100 metri.Temperature: In diminuzione, anche sensibile rispetto alla giornata di ieri, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – Venti: Deboli dai quadranti sud-orientali al mattino ma nel corso del pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

