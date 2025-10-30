Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione di origine atlantica favorirà un moderato peggioramento al nord, sul versante tirrenico e, nella giornata di domani, sulle regioni ioniche ma non si escludono fenomeni anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto gran parte delle nostre regioni settentrionali, in particolare la Liguria, la Lombardia e l’Emilia e, nelle prossime ore, si spingerà verso le regioni centrali ma risulterà più attiva sulla Toscana, sul Lazio e sulla Sardegna dove sono attesi fenomeni localmente di moderata intensità, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Anche sulle nostre regioni centrali è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni sparse ma le precipitazioni riguarderanno le aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, mentre saranno meno probabili sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. La perturbazione si sposterà piuttosto velocemente verso le regioni meridionali e, nella giornata di venerdì, favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni ioniche, dove sono attese precipitazioni localmente di moderata intensità, specie sulla Sicilia e sulla Calabria ionica – viene evidenziato sul sito web. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di sabato, tuttavia si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, nella giornata di domenica, raggiungerà le regioni settentrionali e favorirà un graduale aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite, anche ampie, sul versante adriatico nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tornerà ad intensificarsi, soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro dove non si escludono precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. Rovesci sparsi potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico ma si tratterà di fenomeni decisamente meno probabili rispetto alle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un graduale miglioramento è previsto a partire dalla seconda metà della giornata di venerdì, mentre al mattino saranno ancora presenti annuvolamenti che, occasionalmente, potrebbero dar luogo a deboli precipitazioni sparse sul versante adriatico – Temperature: In diminuzione nei valori massimi; in aumento nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sulle zone montuose, specie sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro – Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org