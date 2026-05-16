Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione di origine atlantica interesserà le nostre regioni centrali nelle prossime ore e favorirà condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato con temperature in generale diminuzione. Atteso miglioramento nella giornata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una nuova perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto anche le nostre regioni centrali ed ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco e temperature in progressiva diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali ma continuerà a favorire condizioni di instabilità con rovesci e manifestazioni temporalesche e, complice l’ulteriore calo delle temperature, nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1600-1800 metri – aggiunge la nota pubblicata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da stasera-notte con una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico e il miglioramento proseguirà nella giornata di domenica quando assisteremo ad ampie schiarite su gran parte del territorio regionale, anche se al mattino potrebbe essere ancora presente residua nuvolosità sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Lunedì transiterà un nuovo sistema nuvoloso al nord e, marginalmente, sulle regioni centrali e, di conseguenza, assisteremo ad un progressivo aumento dell’instabilità che si manifesterà nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica e si intensificherà nel pomeriggio di martedì, almeno stando ai dati attuali: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cieli nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci diffusi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico nel corso della mattinata; nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1600-1800 metri – precisa la nota online. Non si escludono manifestazioni temporalesche lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale nel corso della mattinata, mentre schiarite saranno possibili tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, in attesa di un nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio con precipitazioni sparse, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Il miglioramento proseguirà poi nella giornata di domenica anche se, al mattino, saranno possibili residui annuvolamenti sul settore adriatico, in attenuazione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione, anche sensibile nel corso della giornata, con valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti occidentali sulla Marsica e nell’Aquilano, orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono rinforzi durante i possibili temporali.Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org