Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione in azione sulla nostra penisola favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali tra oggi e sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla discesa di un nucleo di aria fredda dall’Europa centrale che, in queste ultime ore, ha favorito un deciso aumento dell’instabilità sulle regioni tirreniche e, nelle prossime ore porterà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni adriatiche, ad iniziare dalle zone interne e montuose, ma con fenomeni in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Tornerà la neve sui nostri rilievi appenninici ai disopra dei 1000-1200 metri ma con quota neve in calo da stasera e nella giornata di sabato intorno a 800-1000 metri – aggiunge la nota pubblicata. Si tratterà, tuttavia, di un peggioramento piuttosto rapido che raggiungerà le regioni meridionali nella giornata di sabato e abbandonerà la nostra penisola nella giornata di domenica, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle nostre regioni centrali a partire da sabato sera – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile nella giornata di domenica ma con possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera e nella giornata di lunedì, ma senza fenomeni di rilievo: nei prossimi giorni, stando ai dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni, molto probabilmente proseguirà il tempo stabile per gran parte della prossima settimana, vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni di moderata intensità sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro al mattino, in estensione verso il settore adriatico dove, tuttavia, le precipitazioni saranno meno frequenti e a carattere sparso rispetto alle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1000-1200 metri – aggiunge la nota pubblicata. Possibili temporanee schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino tra la tarda mattinata a il tardo pomeriggio, ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità dalla serata e nel corso della nottata, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone con precipitazioni in intensificazione, accompagnate da un progressivo rinforzo dei venti di Grecale, temperature in diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1000 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori (800-1000 metri). Tempo in graduale miglioramento da sabato sera – Temperature: In diminuzione sulle zone interne e montuose, in temporaneo aumento sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Da domani valori in calo anche sul settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possibile temporaneo Garbino sul versante adriatico tra la tarda mattinata e il pomeriggio, mentre da domani i venti tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali.Mare: Poco mosso o mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento da stasera e nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org