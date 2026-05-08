Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione in transito interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali nelle prossime ore ma nella giornata di sabato tornerà a splendere il sole in attesa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che favoriscono il transito di sistemi nuvolosi in rapida successione, l’ultimo dei quali in queste ultime ore ha raggiunto la Sardegna e le regioni centro-meridionali favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà per gran parte della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera-notte e proseguirà nella giornata di sabato con ampie schiarite su tutte le regioni ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che, nella giornata di domenica, raggiungerà ancora una volta l’Italia e le nostre regioni centrali, favorendo annuvolamenti e precipitazioni sparse, più probabili sul settore tirrenico ed appenninico – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla base dei dati attuali, inoltre, una nuova fase instabile e a tratti perturbata potrebbe manifestarsi nel corso della prossima settimana, tuttavia la tendenza è ancora piuttosto incerta e occorreranno nuovi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili sull’Alto Sangro, sulla Marsica, nell’Aquilano, sulle zone montuose e nel Chietino, occasionalmente anche nel Pescarese e nel Teramano – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio le precipitazioni risulteranno più probabili sulle zone montuose, pedemontane e sulle zone interne della nostra regione, anche se non si escludono rovesci sparsi sul settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto in tarda serata-nottata e nella mattinata di sabato con nuvolosità in attenuazione e schiarite via via sempre più ampie – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali ma con possibili rinforzi nel corso della giornata, specie sul versante adriatico e lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org