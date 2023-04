Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione in transito sulle nostre regioni centrali favorirà un moderato peggioramento del tempo soprattutto sulle zone interne ed appenniniche nelle prossime ore. Instabilità in aumento anche sul versante adriatico a Pasqua e nella prima parte della mattinata di Lunedì dell’Angelo

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulla Toscana, sul Lazio e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – Nelle prossime ore rovesci diffusi continueranno a manifestarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro con nevicate sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri, tuttavia le precipitazioni potranno estendersi anche verso il settore adriatico e interessare le zone pedemontane e collinari in particolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista in serata, specie sulle zone interne, mentre l’ingresso di masse d’aria fredda sul versante adriatico favorirà un graduale aumento dell’instabilità sull’ Adriatico centrale e sulle zone collinari e costiere di Marche, Abruzzo e Molise dalla nottata e nel corso della giornata di Pasqua, con annuvolamenti e rovesci, nevosi sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri, localmente anche a carattere temporalesco, accompagnati da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali e temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nelle prime ore della mattinata di lunedì, specie sul versante adriatico di Abruzzo, Molise e Puglia con annuvolamenti e possibili rovesci sparsi, nevosi sui rilievi al disopra dei 1000-1300 metri, in attenuazione dalla tarda mattinata e nella seconda parte della giornata, specie sul settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Le festività di Pasqua saranno dunque caratterizzate da tempo instabile, in una parola inaffidabile, con temperature che torneranno a diminuire tra domenica e lunedì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano con rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata e in estensione verso la Valle Peligna, nevosi sui rilievi al disopra del 1200-1400 metri – precisa la nota online. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, risultando localmente di moderata intensità. Non si escludono occasionali rovesci in sconfinamento verso le aree costiere ma la probabilità di fenomeni sarà più bassa rispetto alle restanti zone, almeno fino al tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, dalla nottata e nelle prime ore della mattinata di Pasqua, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con precipitazioni in intensificazione, localmente anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Schiarite nel pomeriggio-sera, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi in nottata e nella prima parte della mattinata di lunedì soprattutto sul settore adriatico, dove saranno possibili annuvolamenti e rovesci sparsi, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo e temperature in diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi, in particolare sul settore occidentale – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Orientali o sud-orientali in rinforzo, specie lungo le aree costiere – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org