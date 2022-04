Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale raggiungerà le nostre regioni centrali nel pomeriggio-sera e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, dopo una giornata, quella di ieri, caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, una nuova perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale si estenderà verso la nostra penisola e interesserà soprattutto le regioni centrali, favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare nella seconda metà della giornata – Nuvolosità in aumento sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche e, nel pomeriggio-sera, anche sulle nostre regioni centrali, con precipitazioni sparse, in intensificazione e in estensione verso il settore adriatico, dove continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore della mattinata di giovedì. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto dal pomeriggio-sera di giovedì, con ampie schiarite che proseguiranno anche nella giornata di venerdì anche se, alla base dei dati attuali, l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, attesa molto probabilmente nella giornata di domenica, favorirà un graduale rinforzo dei venti di Libeccio che determineranno un sensibile aumento delle temperature su gran parte del settore adriatico – Tra sabato sera e domenica mattina atteso un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro il primo pomeriggio con precipitazioni sparse, in intensificazione sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, in sconfinamento verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino nel pomeriggio e in serata – viene evidenziato sul sito web. Nevicate sui rilievi al disopra dei 1400-1600 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prime ore della mattinata di giovedì saranno ancora presenti annuvolamenti e rovesci sparsi, in miglioramento nel corso della giornata, ad iniziare dal settore occidentale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso una graduale diminuzione dal pomeriggio –

Venti: Deboli di direzione variabile al mattino, mentre nel pomeriggio torneranno a disporsi dai quadranti sud-orientali rinforzando, specie lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

