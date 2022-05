Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale si estenderà verso le nostre regioni centro-meridionali e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con instabilità che continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e inizialmente anche al nord. Tempo in peggioramento anche sulle nostre regioni nelle prossime ore, inizialmente su Marche e Abruzzo dove sono attese precipitazioni sparse al mattino, in ulteriore intensificazione nel pomeriggio-sera, mentre in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì frequenti rovesci interesseranno l’Abruzzo e il Molise, in particolare le zone interne ma con fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico, specie nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web. Fine settimana con tempo instabile ed elevata probabilità di temporali sulle zone montuose e sul settore adriatico di Abruzzo e Molise, con probabili fenomeni di moderata intensità, tuttavia si tratta di una previsione particolarmente complessa, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse (miste a sabbia) in mattinata, più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, occasionalmente anche sul versante adriatico ma con fenomeni generalmente di debole intensità, più probabili nel Teramano e nel Pescarese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella seconda metà della giornata i fenomeni tenderanno temporaneamente ad attenuarsi, tuttavia dalla serata i rovesci torneranno ad interessare il settore occidentale della nostra regione e si estenderanno, entro le prime ore della mattinata di venerdì, anche verso il settore adriatico, con possibilità di temporali.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

