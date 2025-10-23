Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce ma intensa perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e sarà accompagnata da venti impetuosi che interesseranno anche le nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una veloce ma intensa perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà anche le nostre regioni centrali e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti che soffieranno dapprima dai quadranti meridionali e favoriranno un temporaneo rialzo delle temperature sul versante adriatico, mentre da stasera-notte tenderanno a provenire dai quadranti nord-occidentali e le temperature subiranno una progressiva ma sensibile diminuzione – si apprende dalla nota stampa. La perturbazione favorirà anche fenomeni di maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, tuttavia l’instabilità si estenderà anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante tirrenico e sulle zone interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attesi rovesci e possibili temporali che solo occasionalmente potrebbero estendersi verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire da stasera-notte assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ma con venti occidentali o nord-occidentali che continueranno a soffiare in maniera piuttosto sostenuta sulle nostre regioni centrali, specie sulle zone interne, montuose e collinari, con temperature in graduale diminuzione – Successivamente, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, evidenziano un nuovo graduale aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali con elevata probabilità di precipitazioni sparse, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in ulteriore intensificazione nel corso della giornata con precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, in arrivo sulle zone interne e montuose, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, 100-130 Km/h sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le precipitazioni in arrivo nel pomeriggio interesseranno soprattutto la Marsica, l’Aquilano, L’Alto Sangro, la Valle Peligna e le zone montuose che si affacciano ad ovest ma non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico, accompagnati da raffiche di vento – recita il testo pubblicato online. In serata e in nottata i venti si disporranno dai quadranti nord-occidentali e continueranno a soffiare in maniera piuttosto sostenuta sulle zone montuose e sul versante adriatico, specie nel Teramano, con raffiche localmente superiori ai 70-100 Km/h, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti in graduale attenuazione nella giornata di venerdì con ampie schiarite su gran parte della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In temporaneo brusco aumento, anche sensibile sul versante adriatico, ma la tendenza è verso una nuova generale diminuzione a partire da stasera-notte e nel corso della giornata di venerdì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Inizialmente deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, in rapido rinforzo dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – Garbino impetuoso sul versante adriatico con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone pedemontane e collinari, oltre i 100-130 Km/h sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da stasera-notte tenderanno a provenire dai quadranti occidentali o nord-occidentali con forti raffiche sulle zone montuose e sul versante adriatico, in particolare nel Teramano – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso o mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Localmente poco mosso sottocosta – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

