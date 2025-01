Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione atlantica favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore ma nel fine settimana tornerà il tempo stabile

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà anche le nostre regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici, in estensione dalle Marche verso la nostra regione e verso il Molise, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. In queste ultime ore, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, venti di Libeccio hanno raggiunto le nostre regioni e il Garbino sul versante adriatico ha favorito un generale aumento delle temperature, tuttavia nelle prossime ore la situazione cambierà e il transito della perturbazione favorirà anche un nuovo calo termico più deciso sul versante adriatico, ma si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che proteggerà la nostra penisola dall’arrivo di nuove perturbazioni almeno fino a domenica sera: tra lunedì e martedì, infatti, una nuova perturbazione atlantica sembra destinata a raggiungere la nostra penisola con conseguente nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse che, al mattino, riguarderanno soprattutto la Marsica, l’Alto Sangro e, localmente, l’Aquilano, mentre venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) continueranno a favorire un temporaneo rialzo delle temperature sul versante adriatico – La tendenza è verso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, specie nel pomeriggio-sera, con nuvolosità in ulteriore aumento ad iniziare dalle vicine Marche, in estensione verso la nostra regione, con precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, più frequenti sul versante adriatico e sulle zone montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1400-1600 metri ma con quota neve in graduale calo intorno ai 1000-1300 metri, specie in serata-nottata – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla mattinata di sabato con ampie schiarite ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – Temperature: In temporaneo aumento sul versante adriatico, specie al mattino, in generale diminuzione nel pomeriggio-sera, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali al mattino (Garbino sul versante adriatico); dal pomeriggio e nel corso della serata tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, specie sul versante adriatico – Mare: Poco mosso al mattino, specie sottocosta, ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio e in serata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

