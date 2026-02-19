Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e nella giornata di venerdì e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio. Fine settimana con tempo in generale miglioramento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a partire dalle prossime ore, attraverserà la nostra penisola e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio soprattutto al centro-sud: attese precipitazioni di moderata intensità sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con possibili sconfinamenti verso il settore adriatico, mentre i venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) favoriranno un temporaneo aumento delle temperature sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di venerdì la perturbazione si sposterà verso le regioni adriatiche e, di conseguenza, condizioni di instabilità si manifesteranno su gran parte delle nostre regioni centrali con rovesci sparsi, venti che si disporranno dai quadranti settentrionali, temperature in diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, grazie alla probabile espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, se confermata, favorirà anche un generale aumento delle temperature nei primi giorni della prossima settimana: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con probabili schiarite nel corso della mattinata, localmente anche ampie, specie sulle zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti consistenti riguarderanno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna, dove non si escludono rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata, specie sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio è previsto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico e precipitazioni in intensificazione sulle zone interne; i fenomeni potrebbero, tuttavia, estendersi anche verso il settore orientale della nostra regione, ma saranno meno frequenti rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di venerdì le precipitazioni continueranno a manifestarsi sulle zone interne ma si estenderanno anche verso il settore orientale e lungo la fascia costiera, mentre le nevicate interesseranno le zone montuose intorno ai 1200-1400 metri – Graduale miglioramento nel fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In temporaneo brusco aumento sul versante adriatico, stazionarie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In diminuzione nella giornata di venerdì.Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali in rinforzo nel corso della giornata con probabile Garbino sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Da domani i venti si disporranno dai quadranti settentrionali.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata – Ulteriore aumento del moto ondoso nella giornata di venerdì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

