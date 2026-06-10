Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e favorirà un graduale aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali. Atteso peggioramento nella giornata di giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, nella serata di ieri, ha favorito lo sviluppo di forti temporali sulle regioni settentrionali e, nelle prossime ore, si estenderà su gran parte delle regioni settentrionali, favorendo un deciso aumento dell’instabilità e la conseguente formazione di temporali di forte intensità sull’arco alpino e sulla Pianura Padana centro-orientale – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso della perturbazione sulle regioni settentrionali favorirà un temporaneo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un temporaneo aumento delle temperature al centro-sud e un graduale aumento dell’instabilità con possibili addensamenti sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con occasionali manifestazioni temporalesche sparse, in attenuazione in serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di giovedì la perturbazione attraverserà velocemente le nostre regioni centrali e sarà accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che determineranno un generale calo delle temperature e la formazione di addensamenti su Marche, Abruzzo e Molise, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico, in attenuazione entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. La nuvolosità, tuttavia, continuerà ad interessare gran parte delle nostre regioni anche in nottata e nella giornata di venerdì ma le temperature diminuiranno ulteriormente e si torneranno in linea o lievemente al disotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità in graduale aumento ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dalle zone montuose, in estensione verso il settore adriatico – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti sulle zone montuose e, localmente, sul versante adriatico, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, ma si tratterà di fenomeni a carattere sparso, di difficile localizzazione, comunque più probabili sui rilievi e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in tarda serata-nottata ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità nelle prime ore della mattinata di giovedì, con rovesci e possibilità di temporali nel corso della mattinata, specie sul versante adriatico, in estensione, nel pomeriggio, verso le zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In aumento, anche sensibile sul versante adriatico, tuttavia una generale diminuzione è prevista nella giornata di giovedì.Venti: Inizialmente deboli a regime di brezza ma nel corso della giornata è previsto un progressivo rinforzo dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e montuose, mentre venti di Scirocco interesseranno il settore adriatico – Non si esclude una fase temporanea con Garbino sul versante adriatico, specie in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Da domani i venti si disporranno dai quadranti settentrionali e rinforzeranno, specie sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org