Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione in transito favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore: forti venti, rovesci e temperature in calo dal pomeriggio

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa del transito di una veloce perturbazione di origine nord atlantica, accompagnata da forti venti di Libeccio, che nelle prossime ore favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico specie nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) hanno favorito un deciso rialzo delle temperature sul versante adriatico, tuttavia nel corso della giornata, dopo il passaggio della perturbazione, i venti si disporranno dai quadranti settentrionali e determineranno un generale calo termico soprattutto sul versante adriatico, dove saranno possibili fenomeni di instabilità con rovesci sparsi, occasionalmente temporaleschi, nevosi sui rilievi ma con quota neve in calo intorno ai 1000-1200 metri in tarda serata e in nottata – Un temporaneo miglioramento si manifesterà nella prima parte della giornata di giovedì, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera giungerà una nuova ed intensa perturbazione di origine nord atlantica che favorirà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino impetuoso sul versante adriatico) e temperature in temporaneo aumento sul settore adriatico; successivamente, nella giornata di venerdì, si prevede, almeno stando ai dati attuali, una fase di maltempo con forti venti, rovesci diffusi sulle zone interne, in sconfinamento verso il settore adriatico e venti che torneranno a disporsi dai quadranti settentrionali e favoriranno un sensibile calo delle temperature su tutte le nostre regioni: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) e raffiche localmente superiori ai 100-120 Km/h sulle zone montuose, 70-90 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata, in particolare dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, assisteremo ad un ulteriore aumento della nuvolosità con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, in estensione entro la serata-nottata anche sulle zone collinari e costiere del Teramano, del Pescarese e del Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nevicate sui rilievi appenninici con quota neve in calo intorno ai 1000-1200 metri in tarda serata e in nottata – Atteso un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata di giovedì.Temperature: In temporaneo aumento sulle zone collinari e costiere del Teramano, del Pescarese e del Chietino, in graduale diminuzione sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Atteso un sensibile calo delle temperature nel pomeriggio e in serata, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali, Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie al mattino – Dal pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali e rinforzeranno soprattutto sul versante adriatico – Mare: Generalmente mosso, localmente poco mosso sotto costa ma con moto ondoso in generale aumento dal pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org