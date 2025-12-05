Previsioni AbruzzoMeteo: Un’area depressionaria posizionata sul Tirreno centrale favorirà condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali ma la tendenza è verso un deciso miglioramento nel fine settimana, specie da domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, nella giornata di ieri hanno favorito lo sviluppo di un’intensa perturbazione sulle regioni meridionali, mentre nelle prossime ore saranno ancora presenti condizioni di instabilità provocate dalla formazione di una blanda area depressionaria sul Tirreno centro-meridionale, in lento spostamento verso le regioni meridionali, che determinerà lo sviluppo di addensamenti consistenti sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico, dove sono attese precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, ma in graduale attenuazione a partire dalla giornata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche che inizierà a manifestarsi nella giornata di sabato ma che proseguirà soprattutto da domenica e nei primi giorni della prossima settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in generale aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, soprattutto nei valori massimi, mentre continuerà a fare piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse al mattino nel Chietino, in intensificazione nel corso della mattinata e in estensione verso il Pescarese, il Teramano e le zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1400-1600 metri – precisa la nota online. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche verso il settore occidentale nel corso della giornata ma da stasera-notte è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nel corso della giornata di sabato, anche se non si escludono residui annuvolamenti, al mattino, lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali al mattino, in rinforzo nel corso della giornata, specie lungo la fascia costiera – Mare: Mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

