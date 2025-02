Previsioni AbruzzoMeteo: Un’area di instabilità alimentata da aria fredda in discesa dalla Francia favorirà un moderato peggioramento sulle nostre isole maggiori, sul versante tirrenico e sulle regioni nord-occidentali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di instabilità che, rispetto ai giorni scorsi, è stata rinvigorita dall’arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dalla Francia che, nelle prossime ore, scivoleranno verso i nostri mari occidentali e manterranno attive condizioni di instabilità sulle isole maggiori, al meridione, sul versante tirrenico e sulle regioni nord-occidentali – aggiunge la nota pubblicata. La nuvolosità si estenderà anche sulle nostre regioni centrali e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili precipitazioni sparse, più probabili sulle zone interne e montuose, in attenuazione entro la serata-nottata e nella giornata di domenica, quando la nuvolosità tenderà gradualmente ad attenuarsi e avanzeranno le schiarite, specie sul versante adriatico, anche se non si escludono foschie dense e banchi di nebbia – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni, inoltre, a partire da lunedì sera, assisteremo ad un nuovo graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord, a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che, tra lunedì sera e giovedì, si estenderanno verso le nostre regioni centro-settentrionali e sui nostri mari occidentali, favorendo la formazione di sistemi nuvolosi associati a rovesci sparsi, in intensificazione da martedì, con temperature in generale diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla metà della prossima settimana, inoltre, potrebbe tornare il freddo sull’Italia, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite sulle zone montuose, specie al mattino, tuttavia la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con precipitazioni sparse, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono rovesci sparsi anche sul versante adriatico, specie nel pomeriggio, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità in serata-nottata e nella giornata di domenica, quando assisteremo a probabili schiarite, specie sul versante adriatico, tuttavia non si escludono foschie dense e occasionali banchi di nebbia, specie sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, occasionalmente anche lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile; Scirocco sull’Adriatico centrale – Da domani tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera e sulle zone collinari ma si attenueranno entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org