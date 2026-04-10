Previsioni meteo: arriva la polvere del Sahara

In queste ore, uno dei temi più ricercati online riguarda le previsioni del tempo per la prossima settimana. Si prevede l’arrivo della polvere del Sahara che porterà cieli opachi e piogge ‘sporche’. Secondo le ultime informazioni disponibili, il picco di questa particolare condizione meteorologica è atteso per il 13 aprile.

Questa novità meteo sta attirando l’attenzione di un vasto pubblico, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca. Per saperne di più e approfondire ulteriormente, è possibile consultare le fonti online per gli aggiornamenti più recenti su questa situazione meteorologica in evoluzione.