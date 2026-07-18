Previsioni meteo: caldo estremo in Italia

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda le previsioni meteo che confermano un caldo estremo in tutta Italia. L’ultimo weekend si è contraddistinto per temperature record, ma sembra che sia in arrivo un cambiamento climatico. Secondo gli esperti, da lunedì potrebbero verificarsi temporali intensi e un significativo calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno rispetto ai picchi di questi giorni.

L’ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane sembra volgere al termine, con il ritiro dell’anticiclone africano e l’arrivo di condizioni meteorologiche più fresche e instabili. Questa situazione potrebbe portare sollievo a molte persone che hanno faticato a sopportare il caldo intenso degli ultimi giorni.

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