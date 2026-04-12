Previsioni meteo: domenica arriva il maltempo

Le previsioni meteo per domenica indicano l’arrivo di pioggia e freddo su diverse zone del Paese. Questa notizia, in queste ore, è molto ricercata online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca.

Dall’anticipo d’estate al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche, saranno possibili piogge, vento, sabbia del Sahara e addirittura neve in alcune regioni.

Il caldo che ha caratterizzato il sabato sarà presto sostituito da temporali, soprattutto al Nord Italia. L’ultimo aggiornamento delle previsioni meteo risale alle 09:20 di oggi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul meteo, è possibile approfondire online su fonti affidabili.