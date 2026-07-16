Previsioni Meteo Modena: Caldo e Maltempo in arrivo

Il meteo a Modena è al centro dell’attenzione in queste ore, con una forte allerta caldo che interessa gran parte dell’Italia. Domani ben 16 città saranno in bollino rosso, segno di temperature estreme. Nel Modenese, purtroppo, si è registrato un decesso a causa del maltempo, con forti temporali che hanno colpito la zona.

Il nubifragio ha causato disagi, con una tratta ferroviaria sospesa e infiltrazioni all’ospedale locale. La situazione è critica anche in altre città dell’Emilia-Romagna, con danni ai campi e alle abitazioni a seguito delle intense precipitazioni.

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