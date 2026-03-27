Previsioni meteo Pasqua 2026

In queste ore, il tema del meteo per la Pasqua 2026 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Le previsioni indicano un quadro variegato regione per regione, con particolare attenzione al Sud dove è previsto un calo delle temperature.

Aprile si apre con possibili affondi freddi e la formazione di un vortice mediterraneo, con conseguenze che potrebbero interessare l’intera penisola. Prima della Pasqua, è previsto un doppio vortice che potrebbe portare a nubifragi e grandinate, seguiti però da un ritorno del sole.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire online, consultando fonti attendibili e aggiornate.