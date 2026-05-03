Previsioni meteo prossimi giorni

In queste ore, la notizia più ricercata online riguarda le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, nel weekend si prevede il ritorno del bel tempo a Messina con temperature minime attorno ai +14°C. In Sicilia, la pressione è in lieve diminuzione e si attendono nubi sparse a Palermo oggi e domani, mentre martedì il cielo sarà coperto.

Queste informazioni sono particolarmente rilevanti per chi pianifica attività all’aperto o spostamenti. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulle condizioni meteo, ti invitiamo a consultare fonti specializzate online.