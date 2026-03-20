Prezzo petrolio oggi: andamento globale

Attualmente, il prezzo del petrolio è al centro dell’attenzione, con una tendenza in aumento a livello globale. Le ultime informazioni indicano che il greggio sta registrando un incremento nonostante gli sforzi per aumentare l’offerta e gli intoppi legati al blocco dello Stretto di Hormuz. Questa situazione ha portato a una variazione significativa dei prezzi, con il barile che si attesta a 95,54 dollari a New York.

Le dinamiche del mercato petrolifero sono influenzate da diversi fattori, tra cui le politiche energetiche dei vari Paesi produttori e consumatori, le tensioni geopolitiche e le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. In particolare, attualmente si sta seguendo con attenzione la situazione in Iran, che potrebbe introdurre dazi sul passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, un’importante via di transito per il petrolio nel Golfo Persico.

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