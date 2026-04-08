Prezzo petrolio: Trump annuncia tregua condizionata con Iran

La tendenza del momento riguarda il prezzo del petrolio, con una forte attenzione online. Le quotazioni del greggio hanno subito un crollo e le borse hanno registrato un significativo aumento dopo l’annuncio di Trump di un cessate il fuoco condizionato con l’Iran. In particolare, il mercato reagisce positivamente alla sospensione degli attacchi degli Stati Uniti all’Iran per due settimane e alla prospettiva di riapertura dello Stretto di Hormuz.

La notizia ha rapidamente acquisito rilevanza sui motori di ricerca, indicando un forte interesse da parte del pubblico. Gli investitori stanno monitorando da vicino l’evoluzione della situazione, con un impatto evidente sui mercati finanziari.

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