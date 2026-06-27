Pride a Milano: il corteo posticipato per il caldo

Nelle ultime ore, il tema del Gay Pride a Milano 2026 è diventato virale online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. La manifestazione, attesa da molti, ha subito un improvviso cambiamento a causa delle alte temperature: il corteo, inizialmente previsto per il pomeriggio, è stato posticipato alle 17 per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le strade del centro cittadino sono state chiuse per permettere lo svolgimento dell’evento e garantire la libera espressione di tutti coloro che desiderano partecipare al Pride. L’impegno delle autorità e degli organizzatori è massimo per assicurare a tutti una giornata di festa e di condivisione in totale sicurezza.

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