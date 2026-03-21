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Primavera FAI: tesori da scoprire in 400 città

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Sabato 21 Marzo 2026 è una giornata speciale per gli amanti dell’arte e della cultura, con le Giornate FAI che si tengono in 400 città italiane. Questo evento, molto ricercato online e in cima ai trend sui motori di ricerca, offre l’opportunità di visitare ben 750 luoghi normalmente chiusi al pubblico.

Da Scotti a Hunziker, da Manzini a Friscia e Lipari, molti sono i tesori da scoprire in questa edizione primaverile. Le Giornate FAI rappresentano un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’arte del nostro Paese, visitando luoghi di grande valore culturale.

Se sei appassionato di scoperte e ti interessa l’arte e la storia, è il momento ideale per partecipare a questo evento straordinario. Approfondimenti e dettagli su orari e luoghi di apertura possono essere trovati online, per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile.

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