“Primissimo Piano. Pasolini, Maria Callas e l’amore” a Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Venerdì 8 maggio 2026 lo Spazio Matta di Pescara (PE) ospiterà lo spettacolo “Primissimo Piano – Pasolini, Maria Callas e l’amore”, appuntamento inserito nella rassegna “MATTA IN SCENA 2026”, sezione Teatro curata da Annamaria Talone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo, scritto da Mauro Morelli e diretto da Milo Vallone, racconta il legame intenso e silenzioso tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, due figure simbolo del Novecento unite da un rapporto profondo, sospeso tra arte, poesia e fragilità umana – si legge sul sito web ufficiale. Tra cinema, musica e teatro, la narrazione si sviluppa sullo sfondo degli anni Settanta, alternando momenti ispirati alle riprese di Medea a scene intime e visionarie in cui Pasolini e la Callas si incontrano in uno spazio quasi mentale, fatto di parole, ricordi e nostalgia – si apprende dal portale web ufficiale. In scena Mario Massari, Antonella De Collibus e Riccardo Pellegrini, con la partecipazione video di Milo Vallone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le musiche sono di Vincenzo De Ritis, mentre la scenografia è curata da Ombre Vive – Lo spettacolo celebra il cinquantesimo anniversario della morte di Pasolini e restituisce al pubblico un ritratto umano e profondamente emotivo del poeta e regista, attraverso un viaggio teatrale che intreccia amore impossibile, arte e memoria – si legge sul sito web ufficiale. Data: Venerdì 8 maggio 2026 Orario: 21:00 Luogo: Spazio Matta – via Gran Sasso 57, Pescara (PE) Biglietti: 12 euro | Ridotto 10 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0) Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta – si legge sul sito web ufficiale. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it