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lunedì, Maggio 4, 2026
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Attualità

Proclama relativo alla regolarizzazione delle posizioni degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per i quali, allo stato attuale, non risulta perfezionato il procedimento di trasmigrazione

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Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Regione Abruzzo protocollo nr. 166897/2026 del 24/04/2026 – D.lgs 117/17 – art. 45 “Registro Unico Nazionale del terzo settore” – richiesta di verifica degli elenchi e massima divulgazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 117/17 e art. 20 com.7 d.m. 106 /2020 e ss.mm.ii – precisa la nota online. degli enti iscritti senza provvedimento per trasmigrazione per decorrenza termini provenienti dagli ex registri regionali di cui alle l.r. n. 37/93 – o – recita il testo pubblicato online. d.v., l.r. 11/2012 – APS e nel Registro Nazionale delle APS e articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali con sede nella Regione Abruzzo come da elenco allegato ALLEGATI    

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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