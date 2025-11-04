- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 4, 2025
Proclamato il lutto cittadino per l’addio a Giovanni Galeone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Con un’ordinanza firmata oggi dal sindaco, è stato proclamato per domani, 5 novembre, il lutto cittadino, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in concomitanza con lo svolgimento del funerale di Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il lutto è stato proclamato “come segno di rispetto, partecipazione collettiva e commemorazione di una figura che ha rappresentato con passione l’identità pescarese”, si legge nel provvedimento del primo cittadino che “ordina l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali e gli edifici pubblici a partire dalla mattina e fino alle ore 17.30” e invita “i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, e gli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere ad evitare di porre in essere ogni attività che contrasti con lo spirito del lutto cittadino”, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre che si terrà a Udine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune ha voluto “dare voce al profondo sentimento di gratitudine della comunità pescarese per l’impegno, la determinazione e l’entusiasmo dimostrati da Galeone, ed esprimere in forma solenne la propria partecipazione al lutto, onorando il suo straordinario contributo alla storia sportiva e all’identità di Pescara”. Nell’ordinanza viene messo in risalto il profondo legame di Galeone con la città: nel capoluogo adriatico, “come allenatore del Pescara Calcio, ha scritto pagine indimenticabili della storia sportiva locale, guidando la squadra a due promozioni in Serie A nelle stagioni 1986-87 e 1991-92 con un approccio tecnico innovativo e un calcio spettacolare che hanno rafforzato l’orgoglio cittadino e unito generazioni di tifosi, diventando simbolo di passione e identità per l’intera comunità pescarese”. La scomparsa di Giovanni Galeone, prosegue l’ordinanza, “ha suscitato unanime cordoglio nella cittadinanza, la quale riconosce in lui non solo un protagonista dello sport, ma anche un ambasciatore dei valori di Pescara, avendone esaltato pubblicamente la vitalità, la generosità e il fervore della tifoseria”. Una rappresentanza del Comune sarà presente al funerale, a Udine, con la Polizia locale in alta uniforme e il gonfalone della città.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

