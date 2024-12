PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE, APPROVATO SOLTANTO IL 15% DELLE DOMANDE: LA MAGGIORANZA TROVI LE RISORSE PER ASSISTERE TUTTE LE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVI

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Ieri la Regione Abruzzo ha pubblicato la graduatoria dei progetti di vita indipendente: su 680 domande è stato dato parere positivo soltanto a 101, ovvero appena il 15%. La cifra messa a disposizione dalla giunta regionale è di soli 850.000 euro, laddove occorrerebbero quasi 6 milioni – precisa la nota online. È una situazione intollerabile perché lascia indietro 579 persone con disabilità grave, ovvero coloro che più hanno bisogno e assoluta necessità dell’aiuto pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La graduatoria si riferisce ai progetti presentati dalle famiglie interessate per garantire la vita indipendente e l’autodeterminazione di persone con disabilità grave attraverso il finanziamento di programmi di assistenza personale autogestita, finalizzati a contrastare l’isolamento e a garantire che la loro vita si svolga all’interno della comunità. I progetti si rivolgono a persone con disabilità grave residenti in Abruzzo e di età superiore a 18 anni – precisa il comunicato. L’anno scorso il Consiglio regionale integrò lo stanziamento iniziale di 600.000 con 3.900.000 euro, arrivando a coprire tutte le domande con 4.500.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Quest’anno siamo a meno di due settimane dalla fine di dicembre, la graduatoria è stata pubblicata ma di fondi aggiuntivi non si sente parlare, e la cosa ci preoccupa – viene evidenziato sul sito web. Ci appelliamo alla maggioranza che governa in Regione affinché vengano finanziate tutte le richieste pervenute, non una di meno – riporta testualmente l’articolo online. È impensabile che, mentre grazie alla “Legge mancia” vengono soddisfatte le domande di numerose associazioni di stampo ricreativo, non si trovino le risorse per assistere persone con disabilità gravi e fortemente invalidanti – precisa la nota online. Siamo pronte e pronti a ogni forma di iniziativa e di mobilitazione per garantire che nessuna persona venga lasciata indietro – Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo Francesca Buttari, responsabile regionale del Pd Abruzzo per il welfare Marielisa Serone D’Alò, responsabile regionale del PD Abruzzo per i diritti I consiglieri regionali del Pd

