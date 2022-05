Progetto GO-l.e.n.a

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

È iniziata la fase di progettazione per la realizzazione dell’Ecomuseo previsto dal progetto GO-l.e – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. n.a – I ragazzi impegnati sia su “carta” che sul campo stanno raccogliendo dati e informazioni per realizzare il nuovo ecomuseo fluviale –







GO-l.e – si apprende dalla nota stampa. n.a – si legge sul sito web ufficiale. è un progetto promosso da ANCI che mira ad incentivare il protagonismo giovanile per il rilancio del territorio in chiave sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa è cofinanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

