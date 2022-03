Progetto GO-lena

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Nel corso della mattina del 24 febbraio si è svolta un’uscita in bicicletta con la formatrice, Luciana Mastrolonardo, accompagnata da Daniela Montalbano, responsabile cicloturismo sportivo, Antonio Catani, maestro Nazionale di montagna Asso Guide, Maurizio Oranges, architetto, progettista Biciplan Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

Partendo dal Flag e percorrendo la ciclabile il gruppo è arrivato fino alla Fater, risalendo il fiume percorrendo il lato sud. Un ringraziamento speciale a Faieta Motors per aver messo a disposizione le biciclette per le ragazze ed i ragazzi – precisa la nota online. In serata, invece, accompagnati dal formatore Peppe Millanta, il gruppo ha incontrato Claudio Lattanzio, Presidente del Flag, alla banchina nord del porto di Pescara, per assistere al rientro dei pescherecci e conoscere la tradizione de “La Scafetta” .

GO-l.e – recita la nota online sul portale web ufficiale. n.a – è un progetto realizzato grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento Politiche Giovanili di ANCI a valere sul “Fondo per le politiche giovanili”.









