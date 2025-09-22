Progetto Parchi in Comune

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Pescara, insieme alle associazioni Artisti per il Matta e Prossimità alle Istituzioni, lancia una straordinaria iniziativa per i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni e genitori ed operatori pubblici e/o privati che lavorano con il mondo giovanile – Sono aperte le iscrizioni per 4 laboratori per diverse fasce d’età.Le adesioni saranno aperte dal 22 settembre fino alle ore 23:59 del 01 ottobre 2025 e accolte in ordine di arrivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Solo i primi 30 iscritti per ciascun laboratorio potranno partecipare!Iscriviti subito, compila la domanda e gli allegati, consegna tutto in busta chiusa al protocollo del Comune o invia con e-mail a: peverino – riporta testualmente l’articolo online. lilia@comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – viene evidenziato sul sito web. itUnisciti a noi e porta la tua energia nel futuro della città!

