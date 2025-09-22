- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàProgetto Parchi in Comune
Attualità

Progetto Parchi in Comune

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Pescara, insieme alle associazioni Artisti per il Matta e Prossimità alle Istituzioni, lancia una straordinaria iniziativa per i giovani  di età compresa tra i 14 ed i 30 anni e genitori ed operatori pubblici e/o privati che lavorano con il mondo giovanile – Sono aperte le iscrizioni per 4  laboratori per diverse fasce d’età.Le adesioni  saranno aperte dal 22 settembre fino alle ore 23:59 del 01 ottobre 2025 e accolte in ordine di arrivo – aggiunge testualmente l’articolo online.  Solo i primi 30 iscritti per ciascun laboratorio potranno partecipare!Iscriviti subito, compila la domanda e gli allegati,  consegna tutto in busta chiusa al protocollo del Comune o invia con e-mail a: peverino – riporta testualmente l’articolo online. lilia@comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – viene evidenziato sul sito web. itUnisciti a noi e porta la tua energia nel futuro della città!

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it