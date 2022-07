Progetto Salvagente: protocollo d’intesa tra Avis, Us Acli e la Società nazionale di Salvamento sezione di Pescara

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’Avis comunale Pescara, la Società nazionale di Salvamento sezione di Pescara e il Comitato regionale Abruzzo dell’US ACLI Aps hanno firmato questa mattina in Comune un protocollo d’intesa di adesione al Progetto Salvagente, finalizzato a sensibilizzare la popolazione intorno alla ricorrente carenza di sangue e di emoderivati che in questo periodo viene segnalata dalle strutture sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la sottoscrizione del protocollo le tre associazioni si impegnano, ognuna secondo le proprie peculiarità statutarie e operative, ad avviare sul territorio, grazie alle proprie strutture e ai propri tesserati, una serie di attività finalizzate rispettivamente alle buone pratiche per la donazione di sangue, per i corretti comportamenti in mare e sulle spiagge e per uno stile di vita sano grazie allo sport. Hanno firmato il documento per l’Avis Vincenzo Lattuchella, per l’Us Acli Adamo Scurti e per la Società di Salvamento Cristian Di Santo – Hanno firmato il documento per l’Avis Vincenzo Lattuchella, per l’Us Acli Adamo Scurti e per la Società di Salvamento Cristian Di Santo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per un messaggio di saluto è intervenuto il sindaco Carlo Masci.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it