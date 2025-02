Proroga scadenze pagamento Canone patrimoniale di Concessione

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Con atto di Giunta Comunale n. 90 del 21/02/2025 i termini delle scadenze di pagamento, sia del versamento unico sia di quello rateale, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o Atto di Giunta Comunale n. 90 del 21/02/2025 esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate, sono prorogati per l’anno 2025: versamento in soluzione unica: 31/03/2025;versamento rateale (nei casi previsti dal comma 6 dell’art. 5 del Regolamento comunale): 1^ rata 31/03/2025 – 2^ rata 30/06/2025 – 3^ rata 30/09/2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it