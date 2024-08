Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni centrali con temperature in aumento ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose con possibili rovesci

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta ancora protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, rispetto ai giorni scorsi, tenderà gradualmente ad attenuarsi inizialmente sulle regioni settentrionali e, nel fine settimana, anche sulle nostre regioni centrali, favorendo l’ingresso di masse d’aria umida in quota di origine atlantica che determineranno un graduale aumento dell’instabilità e un progressivo calo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore sono attesi forti temporali sulle regioni nord-orientali, mentre addensamenti pomeridiani potranno manifestarsi anche lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sui rilievi abruzzesi e molisani – precisa la nota online. Tra domani e sabato l’alta pressione tenderà ulteriormente ad attenuarsi e masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica potranno dar luogo allo sviluppo di temporali a carattere sparso lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera, ma in attenuazione entro la tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. La domenica mattina, alla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo con possibili annuvolamenti, tuttavia nel pomeriggio-sera tornerà a manifestarsi l’instabilità lungo la dorsale appenninica con possibilità di temporali sparsi, più probabili sulle zone collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti a ridosso dei rilievi, anche consistenti sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di venerdì, situazione molto simile a quella odierna con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In aumento, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nel pomeriggio lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

