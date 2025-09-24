Prosegue il tempo instabile su gran parte delle nostre regioni centrali a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che favoriranno lo sviluppo di temporali e temperature in diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta area depressionaria, posizionata tra le nostre regioni nord-occidentali e la Francia, che convoglia masse d’aria fresca ed instabile verso le regioni centro-meridionali dove, nelle prossime ore, si manifesteranno condizioni di instabilità che porteranno allo sviluppo di addensamenti consistenti e manifestazioni temporalesche dapprima sulle zone interne delle nostre regioni centrali e, nel pomeriggio, i fenomeni sono attesi anche sul versante adriatico, risultando localmente di moderata intensità. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista tra domani e sabato mattina, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra sabato sera e domenica, a causa della discesa di masse d’aria fresca ed instabile verso le regioni centro-meridionali che, se confermate, potrebbero favorire nuovi addensamenti e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. L’aria fresca in arrivo favorirà anche un generale calo delle temperature entro la serata odierna, inizialmente sulle zone interne e montuose ma la diminuzione riguarderà anche il versante adriatico entro la serata-nottata – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sull’Alto Sangro e nel Chietino e con foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Nel corso della mattinata saranno possibili ampie schiarite, sia sulle zone interne che sul versante adriatico, tuttavia la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano, in estensione verso la Valle Peligna e le zone montuose con rovesci, anche a carattere temporalesco, in sviluppo e in estensione verso il settore adriatico, con fenomeni che potrebbero risultare localmente di moderata intensità, in sconfinamento fin verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione, anche sensibile da stasera, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico entro la nottata e nel corso della giornata di giovedì.Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org