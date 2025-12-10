Prosegue il tempo stabile a causa della persistenza di un promontorio di alta pressione che continuerà ad interessare la nostra penisola almeno fino alla fine della settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola è presente un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni e temperature al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre la risalita di masse d’aria umida sul bordo occidentale dell’alta pressione favorirà la formazione di strati nuvolosi che daranno luogo ad annuvolamenti sul medio-alto settore tirrenico e sulla Liguria, con banchi di nebbia sulle zone collinari – precisa la nota online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, tuttavia la persistenza dell’alta pressione favorirà un accumulo di umidità nei bassi strati dell’atmosfera ed anche un aumento delle sostanze inquinanti nelle grandi aree urbane: alla base dei dati attuali non si escludono foschie dense e banchi di nebbia anche sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile cedimento dell’alta pressione nella giornata di domenica, con conseguente transito di una debole perturbazione atlantica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, dell’Alto Sangro e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di giovedì.Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. Gelate notturne nelle valli interne appenniniche e, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

