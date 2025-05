Prosegue il tempo stabile con temperature ben al disopra delle medie stagionali ma da domenica l’alta pressione tenderà ad attenuarsi e una perturbazione raggiungerà la nostra penisola

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ben al disopra delle medie stagionali, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e nella giornata di domenica, specie al centro-nord dove, di conseguenza, si avvicinerà una perturbazione atlantica che favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dapprima al nord e sulle regioni tirreniche ad iniziare da domenica, ma il peggioramento si estenderà anche verso le restanti regioni centrali nei primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. La perturbazione sarà preceduta da una risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane con polvere sahariana in sospensione in quota in estensione verso la nostra penisola, mentre da lunedì masse d’aria più fresca porteranno un moderato aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose, con temperature in progressiva diminuzione – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno con nubi alte e stratificate in graduale aumento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio: previsto il ritorno della polvere sahariana in sospensione in quota a partire dal pomeriggio e nel corso della giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di domenica con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse che, occasionalmente, potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico, in particolare nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Instabilità in aumento da lunedì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, compresi tra +27°C e i +30°C, specie nell’Aquilano e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli di direzione variabile sul settore adriatico e lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose con possibili rinforzi nel corso della giornata – Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

