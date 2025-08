Prosegue il tempo stabile con temperature massime in graduale aumento ma si avvicina una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà anche le nostre regioni centrali nella giornata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di tempo stabile che si manifestano soprattutto sulle regioni centro-meridionali e le temperature risultano ancora in linea con le medie del periodo anche se, nel corso della giornata odierna, è previsto un graduale aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Nelle prossime ore, inoltre, correnti atlantiche che precedono l’arrivo di una nuova perturbazione, attesa nel fine settimana, raggiungeranno le regioni settentrionali e favoriranno un nuovo aumento dell’instabilità sull’arco alpino, sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con elevata probabilità di temporali nella seconda metà della giornata – Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore sulle nostre regioni centrali, prevarrà il bel tempo, soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – Nel fine settimana la perturbazione atlantica raggiungerà dapprima le regioni settentrionali e successivamente, tra sabato e domenica, si spingerà anche verso le nostre regioni centrali, favorendo un progressivo aumento dell’instabilità, con elevata probabilità di rovesci e temporali anche sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, specie domenica – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della prossima settimana sembra probabile il ritorno dell’alta pressione che, se confermato, favorirà un nuovo deciso rialzo delle temperature, specie al centro-sud, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma con annuvolamenti che potrebbero spingersi anche verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si escludono rovesci sparsi a ridosso dei rilievi ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile anche nella giornata di sabato ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio-sera – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, specie durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

