Prosegue il tempo stabile ma con annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia che si manifesteranno nelle prossime ore, sia sulle zone interne che sul versante adriatico. Alta pressione in rinforzo nella giornata di sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di tempo stabile a causa della presenza di una vasta area di alta pressione che, rispetto ai giorni scorsi, ha subìto un debole cedimento in quota e, di conseguenza, masse d’aria umida hanno raggiunto la nostra penisola, favorendo annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, tuttavia nel fine settimana l’alta pressione tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo occidentale e verso la nostra penisola, favorendo una graduale attenuazione della nuvolosità, in attesa del transito di corpi nuvolosi al nord e sul versante adriatico a partire dal pomeriggio-sera di domenica – si legge sul sito web ufficiale. La presenza dell’alta pressione potrà favorire, inoltre, la formazione di foschie e banchi di nebbia non solo nelle valli interne delle nostre regioni centrali ma anche lungo i litorali e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico – Un possibile deciso cambio di circolazione sembra prospettarsi verso la metà della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulla Marsica, sull’Alto Sangro, localmente nell’Aquilano, con foschie e banchi di nebbia – viene evidenziato sul sito web. Nubi medio-alte e stratificate potranno favorire annuvolamenti anche sul versante adriatico, mentre nel corso della giornata assisteremo alla formazione di foschie e occasionali banchi di nebbia lungo i litorali e, localmente, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

