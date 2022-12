Prosegue il tempo stabile ma con probabili annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali. Da domani torna l’alta pressione che garantirà tempo stabile e clima mite soprattutto sulle zone collinari e montuose ma con annuvolamenti

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di un debole sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, potrà dar luogo ad annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire da stasera è prevista una nuova rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà verso le nostre regioni centro-meridionali favorendo condizioni di tempo stabile e temperature in progressivo aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre foschie e banchi di nebbia potranno manifestarsi nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle vallate che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata; inoltre non mancheranno annuvolamenti ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Alla base dei dati attuali non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla giornata di martedì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma non si prevedono fenomeni di rilievo anche se non si escludono deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Foschie dense e banchi di nebbia si manifesteranno nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, specie durante le ore più fredde della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli di direzione variabile – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org